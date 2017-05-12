Из-за муляжа гранаты оцепили областную больницу

На днях на двери подвального помещения областной больницы в Анненках было обнаружен предмет, внешне похожий на гранату.
- Сотрудники ОМОНа незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Для участия в оцеплении была направлена группа задержания вневедомственной охраны, - сообщает начальник группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Калужской области
Галина ТУРСКАЯ. - На место происшествия был вызван сотрудник кинологической службы с собакой, однако следов взрывчатых веществ собака не обнаружила.
Сотрудники ОМОНа произвели осмотр подозрительного предмета. Это оказался муляж, внутри был обнаружен набор отверток.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: группа информации и общественных связей Управления Росгвардии.
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