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Калужанка сняла 20 тысяч со счёта жительницы Челябинска

11.05.2017 15:27 16 1810 Елена Французова
Калужанка сняла 20 тысяч со счёта жительницы Челябинска

37-летний мужчина и 21-летняя девушка подозреваются в хищении денег. По версии оперативников, калужане сняли 19 960 рублей с банковской карты жительницы Челябинска. 

- Жительница Урала, при оформлении услуги «Мобильный банк» с привязкой к банковской карте, неверно указала номер своего телефона, - сообщает в четверг, 11 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.  

В результате банковская карта оказалась привязана к телефону 21-летней калужанки. Девушка получила уведомление о поступлении почти 20 тысяч рублей. То, что в сообщении была указана чужая карта, её не смутило. С помощью  «Мобильного банка» она перевела деньги на счёт своего знакомого.  Тот их снял, а затем отдал половину девушке. Деньги они потратили.

Согласно уголовному кодексу это преступление квалифицируется как кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Калужанам грозит  до пяти лет лишения свободы. Расследование  продолжается.


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Тэги: криминал кража

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