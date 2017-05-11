Калужанка сняла 20 тысяч со счёта жительницы Челябинска

37-летний мужчина и 21-летняя девушка подозреваются в хищении денег. По версии оперативников, калужане сняли 19 960 рублей с банковской карты жительницы Челябинска.

- Жительница Урала, при оформлении услуги «Мобильный банк» с привязкой к банковской карте, неверно указала номер своего телефона, - сообщает в четверг, 11 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В результате банковская карта оказалась привязана к телефону 21-летней калужанки. Девушка получила уведомление о поступлении почти 20 тысяч рублей. То, что в сообщении была указана чужая карта, её не смутило. С помощью «Мобильного банка» она перевела деньги на счёт своего знакомого. Тот их снял, а затем отдал половину девушке. Деньги они потратили.

Согласно уголовному кодексу это преступление квалифицируется как кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Калужанам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.