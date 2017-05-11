Калужанка сняла 20 тысяч со счёта жительницы Челябинска

37-летний мужчина и 21-летняя девушка подозреваются в хищении денег. По версии оперативников, калужане сняли 19 960 рублей с банковской карты жительницы Челябинска.
- Жительница Урала, при оформлении услуги «Мобильный банк» с привязкой к банковской карте, неверно указала номер своего телефона, - сообщает в четверг, 11 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
В результате банковская карта оказалась привязана к телефону 21-летней калужанки. Девушка получила уведомление о поступлении почти 20 тысяч рублей. То, что в сообщении была указана чужая карта, её не смутило. С помощью «Мобильного банка» она перевела деньги на счёт своего знакомого. Тот их снял, а затем отдал половину девушке. Деньги они потратили.
Согласно уголовному кодексу это преступление квалифицируется как кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Калужанам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
|
Из-за муляжа гранаты оцепили областную больницу 12.05.2017 08:10
14 миллионов в карман: директор обворовал собственное предприятие 11.05.2017 08:59
Собака нашла пропавший скутер 10.05.2017 12:52
Ради халявного алкоголя мужчина устроил дома наркопритон 10.05.2017 10:02
Троих жителей Людиново осудили за незаконные азартные игры 05.05.2017 11:39
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: