Калужанина приговорили к общественным работам за пьяное вождение

В среду, 10 мая, прокуратура Калужской области сообщила о приговоре 40-летнему жителю Калуги, который трижды попадался за пьяное вождение. Его решили исправлять трудом и приговорили к 300 часам обязательных работ.

По данным пресс-службы прокуратуры, в июле 2016 года сотрудники ГИБДД остановили мужчину на Грабцевском шоссе и, заподозрив, что водитель пьян, предложили пройти освидетельствование. Мужчина отказался.

Затем нетрезвый автолюбитель был остановлен уже в сентябре на улице Клюквина и вновь отказался проходить освидетельствование. В результате мировой суд признал мужчину виновным в двух уголовных преступлениях. Автомобилист и сам признался, что сел за руль пьяным. В результате мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав на 3 года.

А еще раньше этого же водителя уже наказывали за вождение в состоянии опьянения. Тогда он привлекался к административной ответственности и также отказался от прохождения освидетельствования.

Что конкретно будет делать серийный нетрезвый шофер пока не уточняется. В УФСИН дело ещё не дошло, однако среди большого списка работ есть и такие, как подметание улиц, покраска заборов.