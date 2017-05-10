Главная > Новости > Криминал

Собака нашла пропавший скутер

10.05.2017 12:52 6 986
Собака нашла пропавший скутер

В одной из деревень Куйбышевского района пропал неисправный скутер. Владелица обратилась в полицию.

- В поисках пропажи был задействован кинолог со служебной собакой, - сообщает во вторник, 10 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Взяв след, собака вывела полицейских к брошенному в безлюдном месте скутеру.

В хищении оперативники подозревают знакомого потерпевшей. Мужчина не работает, имеет судимость.  Расследование продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Ради халявного алкоголя мужчина устроил дома наркопритон 10.05.2017 10:02

Троих жителей Людиново осудили за незаконные азартные игры 05.05.2017 11:39

Мать попала под следствие после жалобы 10-летней дочки 04.05.2017 12:15

Молодой человек побил приятеля, а потом украл у него куртку с деньгами 04.05.2017 12:13

Калужанин обокрал квартиру родственницы 04.05.2017 11:58

Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 20 мая, 19:00
Проект "Рисуй и общайся"
Станция Творчества
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 13 мая, 11:30
Мастер-класс по лепке из солёного теста
Большая рыба
вс 14 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 11 мая, 19:00
Концерт группы "Пятеро"
Дом музыки
пт 12 мая, 19:00
Концерт Рината Каримова
Гостиные ряды
сб 13 мая, 18:00
Концерт группы SilverHeads
Арт-студия Flat
сб 13 мая, 21:00
Концерт группы F.P.G.
AmRa (Амра)

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Стражи Галактики. Часть 2
Моя девушка – монстр
Блоги компаний

При поддержке Россельхозбанка запущен новый свинокомплекс в Воронежской области

Сегодня 14:43
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Работу системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ-2017 в Калужской области обеспечивает «Ростелеком»

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21