Собака нашла пропавший скутер

10.05.2017 12:52 986

В одной из деревень Куйбышевского района пропал неисправный скутер. Владелица обратилась в полицию.

- В поисках пропажи был задействован кинолог со служебной собакой, - сообщает во вторник, 10 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Взяв след, собака вывела полицейских к брошенному в безлюдном месте скутеру.

В хищении оперативники подозревают знакомого потерпевшей. Мужчина не работает, имеет судимость. Расследование продолжается.