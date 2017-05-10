Собака нашла пропавший скутер

В одной из деревень Куйбышевского района пропал неисправный скутер. Владелица обратилась в полицию.
- В поисках пропажи был задействован кинолог со служебной собакой, - сообщает во вторник, 10 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области. - Взяв след, собака вывела полицейских к брошенному в безлюдном месте скутеру.
В хищении оперативники подозревают знакомого потерпевшей. Мужчина не работает, имеет судимость. Расследование продолжается.
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