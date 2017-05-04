Главная > Новости > Криминал

Многодетная мать сколотила банду воров и поджигателей

04.05.2017 12:26 11 4922 Алёна Павлова
Многодетная мать сколотила банду воров и поджигателей

Калужские полицейские задержали преступную группу, ночью воровавшую металлические изделия у одного из предприятий Калуги. Банда практически полностью состояла из членов одной семьи, а во главе её стояла многодетная мать.

- Она выступала организатором противоправной деятельности, а также управляла автомобилем «Газель», на котором подозреваемые вывозили краденое, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. -  Двум участникам преступной группы нет и восемнадцати лет, одному - 15, а второму -17.

Позже выяснилось, что эта же группа поджигала сараи и гаражи в Куровском, а затем с пепелищ забирала металл, который сдавала в пункты приёма металлолома. 

Полицейские возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. УК РФ 167 «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Женщину могут привлечь также по ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершении преступлений». Следствие продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 05 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 06 мая, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
сб 06 мая, 14:00
Курс молодого бойца
Панорама, ТЦ
вс 07 мая, 11:00
Красная шапочка, тамагочи и волк
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

пт 05 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт ансамбля «Алан»
Филармония
вс 07 мая, 19:00
Концерт группы IRON TROOPER
Мажор, бар
чт 11 мая, 19:00
Концерт группы "Пятеро"
Дом музыки

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Стражи Галактики. Часть 2
Моя девушка – монстр
Блоги компаний

Дмитрий Патрушев: Россельхозбанк в 4 раза увеличил финансирование АПК Кубани

01 мая 2017 06:51
Новости компаний

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Работу системы видеонаблюдения в ходе ЕГЭ-2017 в Калужской области обеспечивает «Ростелеком»

Предложения, от которых трудно отказаться

В Калужском регионе активно растет популярность мобильной связи для бизнеса от «Ростелекома»

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21