Многодетная мать сколотила банду воров и поджигателей

Калужские полицейские задержали преступную группу, ночью воровавшую металлические изделия у одного из предприятий Калуги. Банда практически полностью состояла из членов одной семьи, а во главе её стояла многодетная мать.

- Она выступала организатором противоправной деятельности, а также управляла автомобилем «Газель», на котором подозреваемые вывозили краденое, - сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. - Двум участникам преступной группы нет и восемнадцати лет, одному - 15, а второму -17.

Позже выяснилось, что эта же группа поджигала сараи и гаражи в Куровском, а затем с пепелищ забирала металл, который сдавала в пункты приёма металлолома.

Полицейские возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. УК РФ 167 «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Женщину могут привлечь также по ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершении преступлений». Следствие продолжается.