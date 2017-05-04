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Калужанин обокрал квартиру родственницы

04.05.2017 11:58 2 1137 Елена Французова
Калужанин обокрал квартиру родственницы

В четверг, 4 мая, калужская полиция сообщила о раскрытии дела о квартирной краже. Калужанка подала заявление, согласно которому из её квартиры пропали золотые украшения и деньги. Ущерб составил более 228 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. 

- Были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Один из воров оказался родственником потерпевшей. Он выкрал у неё ключи от квартиры. Воспользовавшись тем, что женщина уехала за город, мужчина с приятелем совершил кражу, после чего незаметно вернул ключи на прежнее место. Деньги они потратили, а украшения сдали в ломбард.

В настоящее время устанавливается место нахождения похищенного имущества. 


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Тэги: криминал

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