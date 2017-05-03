Чудны крестьянские дети: в Калуге продавщица украла 25 тысяч и спустила их в унитаз

На днях в дежурную часть полиции позвонила 32-летняя жительница Калужской области. Женщина сообщила о том, что из её кошелька пропали деньги в одном из торговых центров Калуги.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что же произошло.

Как оказалось, 32-летняя покупательница с двумя детьми пришла в магазин. Выбирая товар в отдел с детской обувью, она забыла кошелёк на месте примерки. Пропажу заметила, когда стала расплачиваться за товар.

- В это время одна из сотрудниц магазина, увидев оставленный на витрине с детской обувью кошелек, взяла его и направилась к кассам. По пути она вынула из кошелька часть денег, - сообщает пресс-служба УМВД по Калуге. - А затем вернула покупательнице кошелек с оставшимися деньгами. При пересчёте денег женщина не досчиталась 25 000 рублей и позвонила в полицию. Когда продавец поняла, что её изобличили, она спустила в унитаз похищенные купюры.

За кражу 49-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы.