Почти на 10 лет осудили уголовника, закопавшего в саду свидетельницу

45-летний житель Людиново признан виновным в убийстве 33-летней женщины.

Как мы писали, осенью прошлого года во дворе дома осуждённого было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

- Следствием и судом установлено, что в августе 2016 года 33-летняя женщина пришла к 45-летнему мужчине в гости. Вместе они выпивали, - сообщает во вторник, 2 мая, калужское региональное управление Следственного комитета.

Выпив, собутыльники поругались. Во время ссоры мужчина молотком до смерти забил женщину. А затем закопал её тело во дворе.

- Было установлено, что несколько лет назад убитая являлась свидетелем в уголовном деле в отношении обвиняемого, по результатам которого мужчина был признан виновным в причинении насилия в отношении представителя власти и приговорен к двум годам лишения свободы, - добавляют в СК. - В связи с этим у осужденного возникла неприязнь к женщине.

Суд приговорил мужчину к 9 годам и 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор обжалован и в законную силу пока не вступил.