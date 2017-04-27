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Расчленителя приговорили к 12 годам

27.04.2017 16:20 1 595 Елена Французова
Расчленителя приговорили к 12 годам

Как мы рассказывали, в октябре прошлого года в лесу в Износковском районе была найдена металлическая бочка с закрытым верхом, внутри которой оказались обгоревшие человеческие останки.

Следователи установили, что это останки мужчины, которого убили ещё в декабре 2010 года. Через два дня сотрудники полиции задержали подозреваемого – 39-летнего местного жителя. В последнее время он жил и работал в Химках.

- Несмотря на отказ обвиняемого от дачи показаний и непризнание им своей вины в совершении убийства, следователям удалось установить цепочку событий накануне убийства и после него, - сообщает в четверг, 27 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Убитым оказался 29-летний москвич. Все 6 лет он числился пропавшим.

Мужчины вместе работали, были приятелями. Убитый нередко заезжал к сослуживцу в гости в Износковский район попариться в бане.

В декабре 2010 года они вдвоём из столицы отправлялись в Калужскую область. По дороге поругались. В итоге 39-летний мужчина зарезал своего приятеля. Желая скрыть преступление, он перевез тело во двор своего дома в Износковском районе, расчленил труп, уложил останки в металлическую бочку, которую закопал в лесу.

Суд приговорил расчленителя к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


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Тэги: криминал

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