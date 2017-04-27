Главная > Новости > Криминал

Мошенники за 15 минут сняли с карточки калужанина 2 миллиона рублей

27.04.2017 14:14 28 2940 Елена Французова
Мошенники за 15 минут сняли с карточки калужанина 2 миллиона рублей

Мошенники стали чаще работать в Интернете. Каждый день в Калужской области на их удочки попадается в среднем 5-6 человек. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали на пресс-конференции в региональном управлении МВД.

- Кражи и мошенничества составляют половину всех совершенных преступлений, - отметил врио начальника УМВД по Калужской области Олег СТЕФАНКОВ. - Людям надо быть особо внимательными, когда им предлагают сообщить реквизиты своей банковской карточки. Наши доверчивые граждане предоставляют полную информацию, что позволяет дистанционно снимать деньги.

Так, у одного из жителей нашей области за 15 минут с карточки сняли 2 миллиона рублей. Мужчина хотел продать садовый домик за 500 тысяч рублей. С ним связались покупатели и даже обещали перевести на карточку залог – 50 тысяч рублей.

- Он назвал им все цифры карточки, в том числе и те, что были на обратной стороне. И все сбережения ушли за Урал. Работа ведётся. Но пока мошенников найти не удалось, - заявил Стефанков.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал олег стефанков

Еще новости из рубрики «Криминал»

Расчленителя приговорили к 12 годам 27.04.2017 16:20

68-летний преподаватель кружка надругался над 11-летней девочкой 26.04.2017 15:12

Мужчина торговал поддельной водкой ради детей 26.04.2017 08:38

Попутчик ограбил водителя 24.04.2017 13:10

Дядя на Пасху убил племянника и 5 дней жил с трупом 22.04.2017 15:37

Комментарии читателей: 28 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 30 апреля, 18:30
Музыкально-интеллектуальная игра "Звуковой барьер"
Вкус граната
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 29 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 30 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 27 апреля, 20:00
Концерт группы "Ундервуд"
Паб Овертайм
чт 27 апреля, 20:00
Концерт "Нигатив"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 29 апреля, 19:00
Концерт группы 2RBINA 2RISTA
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 29 апреля, 16:00
Концерт "Большой оркестр для маленьких солистов"
Филармония

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Время первых
Обещание
Новости компаний

Предложения, от которых трудно отказаться

В Калужском регионе активно растет популярность мобильной связи для бизнеса от «Ростелекома»

Как использовать кредитное плечо на Форексе?

Точно в цель с новой услугой «МегаФон. Таргет»

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02