Мошенники за 15 минут сняли с карточки калужанина 2 миллиона рублей

Мошенники стали чаще работать в Интернете. Каждый день в Калужской области на их удочки попадается в среднем 5-6 человек. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали на пресс-конференции в региональном управлении МВД.
- Кражи и мошенничества составляют половину всех совершенных преступлений, - отметил врио начальника УМВД по Калужской области Олег СТЕФАНКОВ. - Людям надо быть особо внимательными, когда им предлагают сообщить реквизиты своей банковской карточки. Наши доверчивые граждане предоставляют полную информацию, что позволяет дистанционно снимать деньги.
Так, у одного из жителей нашей области за 15 минут с карточки сняли 2 миллиона рублей. Мужчина хотел продать садовый домик за 500 тысяч рублей. С ним связались покупатели и даже обещали перевести на карточку залог – 50 тысяч рублей.
- Он назвал им все цифры карточки, в том числе и те, что были на обратной стороне. И все сбережения ушли за Урал. Работа ведётся. Но пока мошенников найти не удалось, - заявил Стефанков.
|
Расчленителя приговорили к 12 годам 27.04.2017 16:20
68-летний преподаватель кружка надругался над 11-летней девочкой 26.04.2017 15:12
Мужчина торговал поддельной водкой ради детей 26.04.2017 08:38
Попутчик ограбил водителя 24.04.2017 13:10
Дядя на Пасху убил племянника и 5 дней жил с трупом 22.04.2017 15:37
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: