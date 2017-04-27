Мошенники за 15 минут сняли с карточки калужанина 2 миллиона рублей

Мошенники стали чаще работать в Интернете. Каждый день в Калужской области на их удочки попадается в среднем 5-6 человек. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали на пресс-конференции в региональном управлении МВД.

- Кражи и мошенничества составляют половину всех совершенных преступлений, - отметил врио начальника УМВД по Калужской области Олег СТЕФАНКОВ. - Людям надо быть особо внимательными, когда им предлагают сообщить реквизиты своей банковской карточки. Наши доверчивые граждане предоставляют полную информацию, что позволяет дистанционно снимать деньги.

Так, у одного из жителей нашей области за 15 минут с карточки сняли 2 миллиона рублей. Мужчина хотел продать садовый домик за 500 тысяч рублей. С ним связались покупатели и даже обещали перевести на карточку залог – 50 тысяч рублей.

- Он назвал им все цифры карточки, в том числе и те, что были на обратной стороне. И все сбережения ушли за Урал. Работа ведётся. Но пока мошенников найти не удалось, - заявил Стефанков.