68-летний преподаватель кружка надругался над 11-летней девочкой

68-летнего жителя Калужской области обвиняют в надругательствах над школьницей.

- По версии следствия, в период декабря 2016 - января 2017 года обвиняемый проводил технические кружки по «радиоэлектронике» в одной из школ, где совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, - сообщило в среду, 26 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Вину в совершении преступления мужчина не признает и сообщает о том, что девочка соблазняла его сама.

Как нам пояснили в СК, девочка рассказала бабушке о том, что преподаватель к ней пристаёт.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.