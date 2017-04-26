68-летний преподаватель кружка надругался над 11-летней девочкой

68-летнего жителя Калужской области обвиняют в надругательствах над школьницей.
- По версии следствия, в период декабря 2016 - января 2017 года обвиняемый проводил технические кружки по «радиоэлектронике» в одной из школ, где совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, - сообщило в среду, 26 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета. - Вину в совершении преступления мужчина не признает и сообщает о том, что девочка соблазняла его сама.
Как нам пояснили в СК, девочка рассказала бабушке о том, что преподаватель к ней пристаёт.
В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.
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