Похитители требовали 300 тысяч за погрузчик

В полицию Медынского района обратился мужчина, который заявил о пропаже дорогостоящей строительной техники - погрузчика. Ущерб владелец оценил в 2,5 миллиона рублей.
В ходе проверки, полицейские выяснили, что после случившегося мужчине звонил аноним. Он предложили вернуть погрузчик за 300 тысяч рублей. Однако вычислить звонившего не удалось.
- В результате оперативных мероприятий погрузчик был обнаружен в лесу в соседнем районе, - сообщает в четверг, 20 апреля, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Параллельно полицейские выясняли, кто мог быть причастен к краже. Стражам порядка показалось подозрительным поведение знакомых владельца погрузчика - мужчин 45 и 30 лет. По версии оперативников, они-то и украли технику.
В настоящее время мужчины заключены под стражу. А погрузчик возвращён владельцу.
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