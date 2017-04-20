На остановке мужчине проломили голову термосом

В субботу,15 апреля, в больнице Обнинска от черепно-мозговой травмы скончался 44-летний мужчина. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии с автобусной остановки на проспекте Маркса.

- По версии следствия, 12 апреля четверо мужчин возвращались домой на служебном микроавтобусе со строительного объекта в Подольске, - рассказали нам в четверг, 20 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Трое из них вышли на автобусной остановке в Обнинске. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один ударил другого по голове пакетом, в котором находились два металлических термоса.

В настоящее время 43-летний подозреваемый задержан. В его квартире обнаружен термос с вмятиной. Мужчина при этом пояснил, что его знакомый упал на остановке из-за собственной неосторожности.

Расследование сейчас продолжается.