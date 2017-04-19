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«Террорист» кошмарил спасателей с телефона приятеля

19.04.2017 11:44 2 905 Елена Французова
«Террорист» кошмарил спасателей с телефона приятеля

21-летний житель Обнинска признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В среду, 19 апреля, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

15 марта прошлого года молодой человек тайком воспользовался мобильным телефоном своего знакомого. Он позвонил по номеру «112» и сообщил, что через 5 минут неизвестный мужчина взорвёт многоэтажку. Якобы в подвале дома уже находится взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась.

- В ходе предварительного следствия и в судебном заседании лжетеррорист вину признал полностью и раскаялся в содеянном, просил суд строго не наказывать, учитывая его семейное и материальное положение, - сообщает прокуратура.

Его приговорили к году исправительных работ с удержанием ежемесячно 10 % из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.


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Тэги: криминал

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