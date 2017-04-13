Прокуратура просит посадить экс-министра Белозёрова на 10 лет

В четверг, 13 апреля, стали известны некоторые подробности того, как проходит рассмотрение в суде материалов уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея БЕЛОЗЁРОВА (на фото), его бывшего заместителя Павла ЛУЧКО, а также бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея ПАРФЁНОВА.

Напомним: они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере. Кроме того, на скамье подсудимых оказались восемь представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток.

Суд по этому резонансному делу начался 14 ноября 2016 года. Судебное следствие продолжалось до конца марта. В начале этого месяца начались прения. В четверг, 14 апреля, прокуратура озвучила, какого наказания, по её мнению, заслуживают подсудимые.

- Андрею Белозёрову прокурор просит назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщает наш источник, – Павла Лучко приговорить к 8 годам, Матвея Парфёнова – к 8,5 года тюремного заключения. Представителям коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток, просят назначить различные штрафы – от 1,5 до 60 миллионов рублей.

Прения продолжатся на следующей неделе. 18 и 19 апреля в суде выступят адвокаты подсудимых. Затем фигурантам уголовного дела предоставят последнее слово, после чего судья вынесет приговор. Возможно, это случится уже к майским праздникам.

По версии обвинения, в 2015 году чиновники получали от представителей коммерческих организаций взятки в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог в Калужской области и беспрепятственную приемку выполненных работ, а также за ускорение оплаты выполненных работ.

Всего следствие выявило шесть эпизодов преступной деятельности и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» и по четыре эпизода у министра Белозёрова и его заместителя. Одно из преступлений не было доведено фигурантами до конца по независящим от них обстоятельствам и квалифицировано как приготовление к получению взятки в крупном размере. 14 августа 2015 года при получении взятки в размере 130 тысяч рублей двое из троих обвиняемых были взяты с поличным.