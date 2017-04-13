Цех с поддельной газировкой нашли в Калужской области

В Жуковском районе Калужской области выявлен цех, в котором незаконно производили газированный напиток известной торговой марки, сообщает в четверг, 13 апреля, пресс-служба УМВД России.

Сотрудники областной полиции нашли оборудование для розлива напитка и 6200 бутылок продукции с логотипом официально зарегистрированного товарного знака.

По предварительным данным, в результате правообладателю причинен ущерб в 477 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: УМВД России.