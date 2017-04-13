Калужанин подделал подпись, чтобы выселить отца из квартиры

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным по статье «фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле».

В 2015 году мужчина пытался выселить из квартиры отца. Но на заседании суда представил сфальсифицированный документ – дополнительное соглашение к договору дарения, в котором подписи его отца были подделаны.

- Согласно одному из пунктов договора дарения даритель оставляет за собой право пожизненного проживания в подаренной квартире, - рассказали в четверг, 13 апреля, в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Осознавая, что данное положение договора может повлиять на вынесение судом решения не в его в пользу, осуждённый представил в качестве вещественного доказательства дополнительное соглашение об утрате силы пункта договора дарения, оставляющего за отцом право пожизненного проживания в квартире.

Однако почерковедческая экспертиза установила, что подписи на дополнительном соглашении сфальсифицированы.

Суд не согласился выселять отца. Хотя сын ещё до вынесения решения успел продать недвижимость. Нового собственника он обманывал, рассказывая, что отец должен выселиться.

За подделку документа калужанин оштрафован на 200 тысяч рублей.