Главная > Новости > Криминал

Калужанин подделал подпись, чтобы выселить отца из квартиры

13.04.2017 11:48 15 1558 Дмитрий Ивьев
Калужанин подделал подпись, чтобы выселить отца из квартиры

Районный суд Калуги на днях вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным по статье «фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле».

В 2015 году мужчина пытался выселить из квартиры отца. Но на заседании суда представил сфальсифицированный документ – дополнительное соглашение к договору дарения, в котором подписи его отца были подделаны.

- Согласно одному из пунктов договора дарения даритель оставляет за собой право пожизненного проживания в подаренной квартире, - рассказали в четверг, 13 апреля, в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Осознавая, что данное положение договора может повлиять на вынесение судом решения не в его в пользу, осуждённый представил в качестве вещественного доказательства дополнительное соглашение об утрате силы пункта договора дарения, оставляющего за отцом право пожизненного проживания в квартире.

Однако почерковедческая экспертиза установила, что подписи на дополнительном соглашении сфальсифицированы.

Суд не согласился выселять отца. Хотя сын ещё до вынесения решения успел продать недвижимость. Нового собственника он обманывал, рассказывая, что отец должен выселиться.  

За подделку документа калужанин оштрафован на 200 тысяч рублей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал недвижимость

Еще новости из рубрики «Криминал»

Прокуратура просит посадить экс-министра Белозёрова на 10 лет 13.04.2017 16:52

Цех с поддельной газировкой нашли в Калужской области 13.04.2017 15:11

Пьяный калужанин «заминировал» гостиницу 13.04.2017 09:59

В Калуге ревнивица чуть не зарезала подругу на глазах у ребёнка 13.04.2017 09:53

Воришка попался, вернувшись на место преступления 11.04.2017 16:55

Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 19 апреля, 19:00
Концерт "Вечер балета"
Филармония
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 23 апреля, 13:00
Фестиваль "Мама в декрете" & Чемпионат ползунков
Квань

Для детей

сб 15 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 16 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 16 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 14 апреля, 20:00
Концерт Майи Котовской aka Канцлер Ги
Арт-студия Flat
сб 15 апреля, 19:00
Концерт Алексея Вдовина
Арт-студия Flat
пт 14 апреля, 20:00
Концерт "Говори тише"
LofT9
сб 15 апреля, 21:00
Концерт Kaluga Folk Fest
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

Фундаментальные новости: разновидности и особенности применения

Жители Калужской области стали больше пользоваться интернетом

Как правильно выбирать форекс-брокера

«МегаФон» запустил голос высокой четкости

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 Вчера 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Артем Летний's блог - Я видел

Артем Летний 06 апр 2017 20:55

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02