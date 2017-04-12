В Калуге ревнивица чуть не зарезала подругу на глазах у ребёнка

Во вторник, 11 апреля, около 19:00 в Калуге в дежурную часть позвонила 12-летняя девочка. Она сообщила, что её матери только что было нанесено ножевое ранение.

Как оказалось, на 44-летнюю женщину с ножом кинулась её собственная подруга, которая пришла в гости со своим любовником. После застолья гостья решила прилечь, а хозяйка дома с мужчиной продолжили банкет.

- Когда гостья вернулась к столу, то увидела, что её мужчина обнимает хозяйку квартиры. На почве ревности обманутая женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла сопернице не менее двух ударов в область левого и правого предплечья, - сообщает 12 апреля пресс-служба УМВД по Калуге.

Полицейские задержали 33-ленюю ревнивицу. Она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. За умышленное причинение легкого вреда здоровью женщине грозит до двух лет лишения свободы.