Женщине, расправившейся с любовником сестры, вынесли приговор

Суд признал виновными в групповом убийстве 32-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как мы писали, в феврале прошлого года в реке у деревни Вознесение Тарусского района было обнаружено тело 20-летнего мужчины. Сначала мужчину задушили колготками, потом пытались сжечь, в итоге его тело утопили в реке. К жуткой расправе оказались причастны два местных жителя – 32-летняя женщина и её 34-летний знакомый.

Погибший жил с сестрой женщины-убийцы. Девушка хотела с ним порвать, но не знала, как это сделать. Сестра решила ей в этом помочь. А для пущей убедительности пригласила к ним в дом своего ранее судимого знакомого.

- Возник конфликт, в ходе которого женщина связала руки и ноги любовника своей сестры скотчем, заклеила ему рот, и несколько раз ударила его руками по голове, - сообщает 10 апреля калужское региональное управление Следственного комитета. - После этого вместе с 34-летним знакомым колготками задушила мужчину.

Затем они на автомобиле вывезли тело к реке. Облив его керосином, пытались сжечь. Когда же это не получилось, скинули в реку.

Позже выяснилось, что погибший торговал наркотиками. А его убийцы в тот вечер были пьяны. 32-летняя женщина находилась не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении.

Кроме того, до совершения убийства 34-летний уголовник самостоятельно изготовил однозарядный пистолет и хранил его в доме своей знакомой.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, женщину - к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.