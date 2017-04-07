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Вынесен приговор калужским полицейским, подстроившим ДТП

07.04.2017 16:10 2 1329 Елена Французова
Вынесен приговор калужским полицейским, подстроившим ДТП

На днях вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции Калуги, а также их подельнику. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц с причинением значительного ущерба.

Как мы уже сообщали, 20-летний знакомый полицейских рассказал им, что у его 18-летнего приятеля есть деньги, которые он получил как бывший воспитанник детского дома. В сентябре 2016 года стражи порядка подстроили ДТП на улице Кубяка – въехали в зад машины 18-летнего парня. Зная, что у сироты нет прав на управление авто, полицейские стали его запугивать.

- За несообщение об аварии в правоохранительные органы они потребовали 60 тысяч рублей, - рассказали нам в пятницу, 7 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - 18-летний молодой человек сразу снял с карты указанную сумму.

Полицейские и наводчик разделили полученные деньги поровну - по 20 тысяч рублей каждому.
Но этого им показалось мало – ведь у парня ещё оставались деньги на карточке.

Ночью один из полицейских в форме вновь встретился с 18-летним молодым человеком.  Пристегнул его наручниками к рулю и потребовал ещё 60 тысяч рублей, угрожая досмотром машины на предмет наличия наркотиков, а также тем, что наркотики в машину могут подкинуть.

Однако таких денег у сироты не оказалось. Он предложил передать 30 тысяч рублей. Эти деньги вновь были разделены в равных долях.

В ходе расследования обвиняемые возместили молодому человеку материальный ущерб.

Суд приговорил бывших полицейских к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении каждому. Их подельник проведёт в колонии-поселении 1,5 года.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.


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Тэги: криминал

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