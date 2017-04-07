В Калуге у 32-летней иностранки нашли полкило героина

В Калуге у 32-летней жительницы ближнего зарубежья обнаружено 560 граммов героина.
- У оперативников имелись основания подозревать женщину, проживающую в областном центре в съемной квартире и не имеющую постоянного места работы, в причастности к хранению наркотических средств, - сообщает в пятницу, 7 апреля, пресс-служба УМВД по Калуге.
Наркотик обнаружили в съёмной квартире. Специалисты экспертно-криминалистического центра установили, что изъятое вещество является героином.
По версии полицейских, он предназначался для реализации среди наркозависимых калужан путем закладок.
Возбуждено уголовное дело. На период следствия женщина арестована.
Фото: УМВД по Калуге.
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