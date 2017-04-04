Директор незаконно списал рабочее оборудование на 6 миллионов

Полиция на днях завершила расследование уголовного дела. Возбуждённого в отношении директора одного из калужских предприятий.
- Установлено, что мужчина, являясь должностным лицом организации, списал с баланса исправное производственное оборудование, как полностью выработавшее свой ресурс и не подлежащее восстановлению, - отмечают в УМВД по Калужской области. - В дальнейшем он распорядился необоснованно списанным оборудованием по своему усмотрению, причинив организации имущественный вред на сумму 6 649 958 рублей.
В ходе следствия имущество было изъято и возвращено владельцу.
Бывшему директору грозит до четырёх лет лишения свободы.
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