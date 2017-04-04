У калужанина нашли 1900 доз наркотиков

Прокуратура Калуги во вторник, 4 апреля, сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

- При проведении обыска в его жилище обнаружено и изъято более 760 граммов синтетических наркотических средств, что составляет более 1900 доз наркотиков, предназначенных для распространения среди местного населения, - рассказали в прокуратуре.

Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.