У калужанина нашли 1900 доз наркотиков

Прокуратура Калуги во вторник, 4 апреля, сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
- При проведении обыска в его жилище обнаружено и изъято более 760 граммов синтетических наркотических средств, что составляет более 1900 доз наркотиков, предназначенных для распространения среди местного населения, - рассказали в прокуратуре.
Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.
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