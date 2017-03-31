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76-летняя бабушка побила кирпичом дедушку

31.03.2017 10:59 12 1405 Алёна Павлова
76-летняя бабушка побила кирпичом дедушку

76-летняя жительница Думиничского района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему 72-летнему супругу.

Пенсионеры поссорились в октябре прошлого года.

- Женщина взяла около печи кирпич и ударила супруга по голове, - сообщила в пятницу, 31 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Бабушка признала вину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно.


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Тэги: криминал

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