76-летняя бабушка побила кирпичом дедушку

76-летняя жительница Думиничского района признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему 72-летнему супругу.

Пенсионеры поссорились в октябре прошлого года.

- Женщина взяла около печи кирпич и ударила супруга по голове, - сообщила в пятницу, 31 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Бабушка признала вину. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно.