Семейный бизнес: отец-уголовник благословил сына на кражу

На днях вынесен приговор жителям Думиничского района – 38-летнему мужчине и его 20-летнему сыну. Их признали виновными в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору.

В декабре 2016 года отец предложил сыну похитить металлические конструкции со здания навеса, принадлежащего агропромышленной фирме. При этом у инициатора совершения преступления уже была судимость.

- Они приехали на машине к зданию и демонтировали металлические конструкции, - сообщила 30 марта прокуратура Калужской области. - Однако их обнаружили работники фирмы.

Они-то и не дали довести задуманное до конца, а также вызвали полицию.

Во время судебного заседания мужчины полностью признали свою вину. Отцу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а сыну - исправительные работы сроком на 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.