Калужанин пытался нелегально привезти лекарства на 8 миллионов

49-летнего жителя Калужской области задержали в аэропорту Внуково с грузом незадекларированных лекарств. Таблетки он привез из Турции. Этими препаратами лечат гепатит, они также входят в терапию ВИЧ. Но в отечественном реестре лекарств они не зарегистрированы и запрещены к ввозу.

- Рыночная стоимость лекарственных средств на внутреннем рынке России составила 7 миллионов 936 тысяч рублей, - заявила в четверг, 30 марта, пресс-служба Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СКР.

По словам задержанного мужчины, лечиться этими препаратами он собирался сам.

Уголовное дело возбуждено по статье за оборот незарегистрированных лекарств. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.