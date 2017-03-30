Калужанин пытался нелегально привезти лекарства на 8 миллионов

49-летнего жителя Калужской области задержали в аэропорту Внуково с грузом незадекларированных лекарств. Таблетки он привез из Турции. Этими препаратами лечат гепатит, они также входят в терапию ВИЧ. Но в отечественном реестре лекарств они не зарегистрированы и запрещены к ввозу.
- Рыночная стоимость лекарственных средств на внутреннем рынке России составила 7 миллионов 936 тысяч рублей, - заявила в четверг, 30 марта, пресс-служба Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СКР.
По словам задержанного мужчины, лечиться этими препаратами он собирался сам.
Уголовное дело возбуждено по статье за оборот незарегистрированных лекарств. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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