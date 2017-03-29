В Калуге пьяные гастарбайтеры устроили разборки у кафе

Во вторник, 28 марта, в Калуге возле одного из кафе сцепились гастарбайтеры – приезжие из Таджикистана и Узбекистана. Словесная перепалка переросла в драку.
В итоге 23-летний мужчина достал нож и пырнул в живот своего 32-летнего приятеля, сообщили нам в УМВД по Калужской области.
Пострадавшего мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. 23-летний мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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