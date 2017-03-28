Крупную партию оружия нашли в Калужской области

На днях ФСБ задержала участников преступной группы, которые на территории Калужской, Брянской и Московской областей занимались незаконным изготовлением и продажей оружия.
Как рассказали в Федеральной службе безопасности, в подпольных мастерских огнестрельное оружие изготавливали из макетов и гражданских образцов.
По местам проживания и работы участников преступной группы обнаружены и изъяты: 3 авиационных пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, 2 мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, 2 приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия, - подчёркивают в ФСБ. - Прекращена деятельность четырёх нелегальных мастерских.
Расследование этого дела сейчас продолжается.
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