Крупную партию оружия нашли в Калужской области

На днях ФСБ задержала участников преступной группы, которые на территории Калужской, Брянской и Московской областей занимались незаконным изготовлением и продажей оружия.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности, в подпольных мастерских огнестрельное оружие изготавливали из макетов и гражданских образцов.

По местам проживания и работы участников преступной группы обнаружены и изъяты: 3 авиационных пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, 2 мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, 2 приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия, - подчёркивают в ФСБ. - Прекращена деятельность четырёх нелегальных мастерских.

Расследование этого дела сейчас продолжается.