Разозлившись на шумных строителей, мужчина грозился взорвать дом

На днях житель Бабынинского района заявил, что взорвёт свой дом, если не прекратится ремонт подвала.
Как оказалось, он разозлился на строителей, которые шумели и слушали музыку, мешая ему отдыхать. На место прибыли сотрудники полиции, газовщики, электрики и бригада «Скорой».
- Сотрудник полиции, проводя переговоры, вошёл к мужчине в доверие и проник в квартиру, - рассказали нам в понедельник, 27 марта, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Местный житель был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Никаких взрывных устройств в его квартире не обнаружено. Однако в отношении эмоционального мужчины возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В настоящее время ведется расследование.
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