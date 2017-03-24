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У калужанина нашли 100 коробков с наркотиками

24.03.2017 14:24 4 240 Дмитрий Ивьев
У калужанина нашли 100 коробков с наркотиками

В Калуге полицейские на днях задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотических средств в крупном размере.

- В квартире подозреваемого обнаружено и изъято более 100 коробков из-под спичек, в которых находилась марихуана общей массой 200 граммов, а также приспособление для фасовки наркотиков, - рассказали в пятницу, 24 марта, в пресс-службе УМВД. - Предприимчивый калужанин для удобства сбыта при расфасовке на каждом спичечном коробке указывал массу содержимого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере».  Мужчине грозит до 20 лет колонии.


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Тэги: криминал

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