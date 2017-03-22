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35-летний мужчина ножом убил соседку

22.03.2017 11:59 7 1492 Дмитрий Ивьев
35-летний мужчина ножом убил соседку

В деревне Чапаевка Дзержинского района в понедельник, 20 марта, произошло убийство. Полиция задержала подозреваемого – 35-летнего мужчину.

По версии следствия, он пришёл домой к своей соседке, где они вместе выпивали. Вечером компания разошлась, и мужчина ушел к себе домой.

- Однако ночью он вернулся в квартиру соседки и ударом ножа в грудь совершил убийство женщины, а затем вернулся к себе домой и лег спать, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Наутро погибшая была обнаружена матерью подозреваемого, которая пришла в гости к соседке.

Со слов злоумышленника, ещё днём потерпевшая угрожала ему разбирательством со своим сыном, который вскоре должен освободиться из мест лишения свободы. Данное обстоятельство не понравилось мужчине.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.


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Тэги: криминал

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