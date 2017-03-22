Калужского автомойщика посадили за угон машины клиентки

В Калуге вынесен приговор 29-летнему гастарбайтеру. Его признали виновным в угоне автомобиля Mazda.
Мужчина работал мойщиком. В декабре прошлого года калужанка приехала на автомойку на своей иномарке и оставила автомобиль до утра.
– Женщина отдала ключи от автомашины мойщику для того, чтобы тот в случае необходимости - при наличии других клиентов - смог освободить место, занимаемое её автомобилем, – сообщила в среду, 22 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Вечером автомойщик сел за руль Mazda и отправился кататься по центру города. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ДПС на улице Телевизионной.
Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу.
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