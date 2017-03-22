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Калужского автомойщика посадили за угон машины клиентки

22.03.2017 12:10 9 1465 Елена Французова
Калужского автомойщика посадили за угон машины клиентки

В Калуге вынесен приговор 29-летнему гастарбайтеру. Его признали виновным в угоне автомобиля Mazda.

Мужчина работал мойщиком. В декабре прошлого года калужанка приехала на автомойку на своей иномарке и оставила автомобиль до утра.

– Женщина отдала ключи от автомашины мойщику для того, чтобы тот в случае необходимости - при наличии других клиентов - смог освободить место, занимаемое её автомобилем, – сообщила в среду, 22 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Вечером автомойщик сел за руль Mazda и отправился кататься по центру города. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ДПС на улице Телевизионной.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.


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Тэги: криминал

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