Калужского автомойщика посадили за угон машины клиентки

В Калуге вынесен приговор 29-летнему гастарбайтеру. Его признали виновным в угоне автомобиля Mazda.

Мужчина работал мойщиком. В декабре прошлого года калужанка приехала на автомойку на своей иномарке и оставила автомобиль до утра.

– Женщина отдала ключи от автомашины мойщику для того, чтобы тот в случае необходимости - при наличии других клиентов - смог освободить место, занимаемое её автомобилем, – сообщила в среду, 22 марта, пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Вечером автомойщик сел за руль Mazda и отправился кататься по центру города. Спустя некоторое время его остановили сотрудники ДПС на улице Телевизионной.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.