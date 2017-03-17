Главная > Новости > Криминал

Бывшего начальника областного угрозыска обвиняют в незаконной банковской деятельности

17.03.2017 17:03 4 1288 Оксана КОЛОСОВА

В пятницу, 17 марта, бывший начальник Управления уголовного розыска областного УМВД Дмитрий ЕЛИСТРАТОВ постановлением суда помещён под домашний арест. Ранее в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как мы рассказывали, Елистратова задержали в декабре 2016 года. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

- В ходе расследования получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал одноклассник задержанного, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе ещё один полицейский – начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учёта, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.

По версии следствия, участники преступной группы создали несколько фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.

На Елистратова и его коллегу, считают в СК, возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в неё со стороны правоохранительных органов. За два года члены преступного сообщества заработали не менее 15 миллионов рублей. В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье «Организация и участие в преступном сообществе».

О существовании преступной группы стало известно благодаря оперативной разработке регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается. Дмитрий Елистратов свою вину в совершении преступлений не признаёт.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

«Медики»-мошенники развели пенсионерку на 100 тысяч рублей 17.03.2017 15:27

Обнинец попался на распространении детского порно 16.03.2017 14:20

В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери 16.03.2017 12:48

Ревнивицу отправили в колонию за покушение на мужа 16.03.2017 10:10

Четыре калужанина за день потеряли в Интернете 73 тысячи рублей 15.03.2017 16:52

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 19:00
Концерт «Души таинственные струны»
Филармония
сб 18 марта, 20:00
Харизма & Натиск
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 20:00
Концерт группы "Сахарный Человек"
AmRa (Амра)

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

Как трейдеру бороться с эмоциями

«Ростелеком» продолжает модернизировать сеть в Калуге

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49