Бывшего начальника областного угрозыска обвиняют в незаконной банковской деятельности

В пятницу, 17 марта, бывший начальник Управления уголовного розыска областного УМВД Дмитрий ЕЛИСТРАТОВ постановлением суда помещён под домашний арест. Ранее в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как мы рассказывали, Елистратова задержали в декабре 2016 года. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

- В ходе расследования получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал одноклассник задержанного, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе ещё один полицейский – начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учёта, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.

По версии следствия, участники преступной группы создали несколько фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.

На Елистратова и его коллегу, считают в СК, возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в неё со стороны правоохранительных органов. За два года члены преступного сообщества заработали не менее 15 миллионов рублей. В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье «Организация и участие в преступном сообществе».

О существовании преступной группы стало известно благодаря оперативной разработке регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается. Дмитрий Елистратов свою вину в совершении преступлений не признаёт.