Бывшего начальника областного угрозыска обвиняют в незаконной банковской деятельности

В пятницу, 17 марта, бывший начальник Управления уголовного розыска областного УМВД Дмитрий ЕЛИСТРАТОВ постановлением суда помещён под домашний арест. Ранее в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как мы рассказывали, Елистратова задержали в декабре 2016 года. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
- В ходе расследования получены данные о том, что преступления совершались преступным сообществом, которое организовал одноклассник задержанного, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области. – В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе ещё один полицейский – начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учёта, налогового права, навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.
По версии следствия, участники преступной группы создали несколько фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.
На Елистратова и его коллегу, считают в СК, возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в неё со стороны правоохранительных органов. За два года члены преступного сообщества заработали не менее 15 миллионов рублей. В связи с этими обстоятельствами в отношении Елистратова и его подельников возбуждено второе уголовное дело по статье «Организация и участие в преступном сообществе».
О существовании преступной группы стало известно благодаря оперативной разработке регионального управления ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается. Дмитрий Елистратов свою вину в совершении преступлений не признаёт.
|
«Медики»-мошенники развели пенсионерку на 100 тысяч рублей 17.03.2017 15:27
Обнинец попался на распространении детского порно 16.03.2017 14:20
В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери 16.03.2017 12:48
Ревнивицу отправили в колонию за покушение на мужа 16.03.2017 10:10
Четыре калужанина за день потеряли в Интернете 73 тысячи рублей 15.03.2017 16:52
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: