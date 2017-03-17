«Медики»-мошенники развели пенсионерку на 100 тысяч рублей

В Калуге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя женщина. Аферистам удалось выманить у неё обманным путём 100 тысяч рублей.

- Потерпевшей на мобильный позвонила незнакомая девушка. Она представилась работником регистратуры Калужской областной больницы, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калуге в пятницу, 17 марта. – Незнакомка сообщила, что из лаборатории поступили результаты анализа крови пенсионерки, и они оказались неутешительными. «У вас страшная болезнь – онкология или туберкулёз, вас нужно немедленно госпитализировать». Выдержав паузу, «сотрудница» регистратуры добавила, что есть уникальное современное лекарство, которым можно лечиться на дому.

За несколько дней до этого звонка пенсионерка действительно сдавала в больнице кровь на анализ, поэтому сразу же поверила звонившей. Та, между тем, передала трубку мужчине, который представился главным врачом лечебного учреждения. Он рассказал, что для того, чтобы получить лекарство, нужно перевести на банковскую карту 100 тысяч рублей. При этом женщину заверили, что вообще чудо-препарат стоит намного дороже, но ей как пенсионеру сделали скидку.

Потерпевшая сходила в банк, перечислила на указанную карту нужную сумму. При этом мошенники несколько раз перезванивали женщине, просили, чтобы она поторопилась: мол, чтобы лечение дало результат, начинать его необходимо уже после обеда. Женщине пообещали привезти лекарство прямо домой.

Приезда «доктора» она прождала до 8 вечера. Затем пенсионерка попыталась дозвониться до «медиков» по тем номерам, с которых поступали звонки, но телефоны были уже недоступны. Тогда потерпевшая обратилась к родственникам, а те сообщили о произошедшем в полицию.

Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления. Они также призывают граждан быть более бдительными. Чтобы не стать жертвой «медицинских» аферистов, полиция советует придерживаться следующих правил: