Главная > Новости > Криминал

«Медики»-мошенники развели пенсионерку на 100 тысяч рублей

17.03.2017 15:27 8 1615 Оксана КОЛОСОВА
«Медики»-мошенники развели пенсионерку на 100 тысяч рублей

В Калуге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 76-летняя женщина. Аферистам удалось выманить у неё обманным путём 100 тысяч рублей.

- Потерпевшей на мобильный позвонила незнакомая девушка. Она представилась работником регистратуры Калужской областной больницы, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калуге в пятницу, 17 марта. – Незнакомка сообщила, что из лаборатории поступили результаты анализа крови пенсионерки, и они оказались неутешительными. «У вас страшная болезнь – онкология или туберкулёз, вас нужно немедленно госпитализировать». Выдержав паузу, «сотрудница» регистратуры добавила, что есть уникальное современное лекарство, которым можно лечиться на дому.

За несколько дней до этого звонка пенсионерка действительно сдавала в больнице кровь на анализ, поэтому сразу же поверила звонившей. Та, между тем, передала трубку мужчине, который представился главным врачом лечебного учреждения. Он рассказал, что для того, чтобы получить лекарство, нужно перевести на банковскую карту 100 тысяч рублей. При этом женщину заверили, что вообще чудо-препарат стоит намного дороже, но ей как пенсионеру сделали скидку.

Потерпевшая сходила в банк, перечислила на указанную карту нужную сумму. При этом мошенники несколько раз перезванивали женщине, просили, чтобы она поторопилась: мол, чтобы лечение дало результат, начинать его необходимо уже после обеда. Женщине пообещали привезти лекарство прямо домой.

Приезда «доктора» она прождала до 8 вечера. Затем пенсионерка попыталась дозвониться до «медиков» по тем номерам, с которых поступали звонки, но телефоны были уже недоступны. Тогда потерпевшая обратилась к родственникам, а те сообщили о произошедшем в полицию.  

Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления. Они также призывают граждан быть более бдительными. Чтобы не стать жертвой «медицинских» аферистов, полиция советует придерживаться следующих правил:

  • если вам сообщают по телефону о страшном диагнозе и лечении на дому, нужно обязательно узнать и записать все данные того, кто представляется сотрудником медицинского учреждения;
  • затем необходимо незамедлительно обратиться в свою медицинскую страховую компанию (её телефон указан на полисе ОМС), рассказать страховщикам о случившемся и попросить провести проверку о достоверности результатов анализов и данных медицинского персонала, которые сообщили о болезни;
  • обо всех попытках завладеть имуществом и денежными средствами незамедлительно сообщать в полицию.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Бывшего начальника областного угрозыска обвиняют в незаконной банковской деятельности 17.03.2017 17:03

Обнинец попался на распространении детского порно 16.03.2017 14:20

В Калуге бывший чиновник отхватил квартиру для дочери 16.03.2017 12:48

Ревнивицу отправили в колонию за покушение на мужа 16.03.2017 10:10

Четыре калужанина за день потеряли в Интернете 73 тысячи рублей 15.03.2017 16:52

Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 18 марта, 18:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
сб 25 марта, 12:00
Кулинарное шоу "Троекурово Food Show"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 18 марта, 10:30
Мастер-класс "Кукла Мартиничка"
Дом мастеров
сб 18 марта, 12:00
Музыкальное шоу "Мой маленький Пони"
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 14:00
Детские мастер-классы
Lounge-bar, чайхана
сб 18 марта, 16:00
Мастер-класс "Шоколадный бум"
Инновационный центр развития детей и подростков "Умные дети" (Smart kids)

Концерты

сб 18 марта, 19:00
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
Арена КТЗ, ДК
сб 18 марта, 19:00
Концерт «Души таинственные струны»
Филармония
сб 18 марта, 20:00
Харизма & Натиск
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 18 марта, 20:00
Концерт группы "Сахарный Человек"
AmRa (Амра)

Кино

Конг: Остров черепа
Красавица и чудовище
Зверопой
Везучий случай
Блоги компаний

Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

13 мар 2017 14:10
Новости компаний

Как трейдеру бороться с эмоциями

«Ростелеком» продолжает модернизировать сеть в Калуге

С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

Более 100 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калужской области пользуются Единым личным кабинетом

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59

Броневичок - Фотопечать на футболках.

Игорь Гудвин 07 мар 2017 07:51

Броневичок - Широкоформатная ультрафиолетовая печать! Печать по фото на холстах. Печать на футболках и т.д.

Игорь Гудвин 04 мар 2017 07:49