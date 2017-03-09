«Калужский троллейбус» проверяет полиция

Сотрудники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями проверяют документы Управления Калужского троллейбуса. Об этом сообщили в четверг, 9 марта, на пресс-конференции в УМВД.

- Есть материал проверки о выделении денег на ремонт парка, а эти деньги, возможно, использовались не по целевому назначению, - заявил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД Сергей КРОТОВ.

В нецелевом расходовании какой суммы и на какие цели подозревают руководство УКТ, пока не уточняется. Проверка там продолжается.