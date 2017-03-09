Полиция нашла в драмтеатре «мёртвые души»

В четверг, 9 марта, на пресс-конференции в областной полиции сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении бухгалтера Калужского драмтеатра.
- Не думаю, что будут проблемы с направлением в суд этого дела, - отметил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей КРОТОВ. - Там выплаты зарплаты «мертвым душам».
Зарплату за «мертвые души», по версии полицейских, бухгалтер получал более года. Точную сумму пока не называют.
Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата». Проверки в драмтеатре еще не закончены.
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