Полиция нашла в драмтеатре «мёртвые души»

В четверг, 9 марта, на пресс-конференции в областной полиции сообщили о возбуждении двух уголовных дел в отношении бухгалтера Калужского драмтеатра.

- Не думаю, что будут проблемы с направлением в суд этого дела, - отметил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей КРОТОВ. - Там выплаты зарплаты «мертвым душам».

Зарплату за «мертвые души», по версии полицейских, бухгалтер получал более года. Точную сумму пока не называют.

Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата». Проверки в драмтеатре еще не закончены.