В Калуге отец едва не задушил 13-летнюю дочь

Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка, фигурантом которого является 33-летний калужанин. Потерпевшая – его 13-летняя дочь.

- Подозреваемый злоупотребляет алкоголем, - прокомментировали нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области во вторник, 7 марта. – По предварительной версии, 5 марта мужчина стал требовать у жены деньги на спиртное. В результате супруги поссорились. В конфликт вмешалась их 13-летняя дочь. Девочка заступилась за мать. Ссора закончилась тем, что мужчина накинул на шею дочери полотенце и стал сдавливать, в результате чего у ребёнка развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Женщине удалось оттолкнуть супруга и прекратить удушение дочери.

Подозреваемого задержали на 48 часов. Следователю мужчина пояснил, что не имел умысла на причинение смерти девочке. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.