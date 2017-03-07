В Калуге отец едва не задушил 13-летнюю дочь

Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребёнка, фигурантом которого является 33-летний калужанин. Потерпевшая – его 13-летняя дочь.
- Подозреваемый злоупотребляет алкоголем, - прокомментировали нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области во вторник, 7 марта. – По предварительной версии, 5 марта мужчина стал требовать у жены деньги на спиртное. В результате супруги поссорились. В конфликт вмешалась их 13-летняя дочь. Девочка заступилась за мать. Ссора закончилась тем, что мужчина накинул на шею дочери полотенце и стал сдавливать, в результате чего у ребёнка развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Женщине удалось оттолкнуть супруга и прекратить удушение дочери.
Подозреваемого задержали на 48 часов. Следователю мужчина пояснил, что не имел умысла на причинение смерти девочке. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
|
Двое безработных воровали дрова у своего соседа 07.03.2017 11:20
Мужчину посадили на 12 лет за убийство жены в магазине 07.03.2017 10:16
Преступники пытались укатить чужую машину со стоянки 06.03.2017 15:10
Разгневанный мужчина сжёг жену 06.03.2017 10:42
26-летний мужчина насмерть отравился алкоголем 06.03.2017 09:51
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: