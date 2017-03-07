Двое безработных воровали дрова у своего соседа

В Людиновском районе полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже дров у соседа. Воришки обратили внимание на то, что один из домов в их деревне часто остаётся без присмотра. Его владелец живёт в районном центре, в деревне бывает нечасто, дом использует в качестве дачи.
- Воспользовавшись длительным отсутствием хозяина, злоумышленники незаметно наведывались к нему во двор, откуда небольшими партиями похищали берёзовые дрова. В общей сложности они украли два кубометра дров, - сообщает пресс-служба областного УМВД во вторник, 7 марта. – В какой-то момент аппетит недобросовестных соседей разыгрался. Взломав входную дверь, они проникли в дом и похитили оттуда две чугунные плиты от печи.
Обнаружив во время очередного приезда пропажу, хозяин дома написал заявление в полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка провели подворовый обход и опросили жителей деревни. В совершении преступления были заподозрены двое местных безработных. Одному из них 39 лет, второму – 31. Подозреваемых задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, где они сознались в причастности к кражам.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.
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