Мужчину посадили на 12 лет за убийство жены в магазине

К 12 годам лишения свободы за убийство жены приговорён 33-летний житель Товарково, сообщает во вторник, 7 марта, областная прокуратура.

Напомним, что убийство произошло в ноябре прошлого года в одном из сетевых магазинов посёлка.

- Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел к магазину, в котором работала его жена, - рассказали в прокуратуре. - Он хотел поговорить с ней по поводу их расставания, а с собой прихватил нож, чтобы припугнуть ее.

Женщина настаивала на разводе. Супруги поругались. В итоге мужчина достал нож. Его супруга попыталась убежать, забежала в здание магазина, но он догнал ее и нанес не менее 20 ударов ножом. От полученных множественных колото-резаных ран женщина скончалась.

Как рассказали свидетели, осуждённый раньше неоднократно избивал супругу.

В ходе судебного заседания 33-летний мужчина свою вину признал частично.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.