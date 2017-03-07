Мужчину посадили на 12 лет за убийство жены в магазине

К 12 годам лишения свободы за убийство жены приговорён 33-летний житель Товарково, сообщает во вторник, 7 марта, областная прокуратура.
Напомним, что убийство произошло в ноябре прошлого года в одном из сетевых магазинов посёлка.
- Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел к магазину, в котором работала его жена, - рассказали в прокуратуре. - Он хотел поговорить с ней по поводу их расставания, а с собой прихватил нож, чтобы припугнуть ее.
Женщина настаивала на разводе. Супруги поругались. В итоге мужчина достал нож. Его супруга попыталась убежать, забежала в здание магазина, но он догнал ее и нанес не менее 20 ударов ножом. От полученных множественных колото-резаных ран женщина скончалась.
Как рассказали свидетели, осуждённый раньше неоднократно избивал супругу.
В ходе судебного заседания 33-летний мужчина свою вину признал частично.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
|
Двое безработных воровали дрова у своего соседа 07.03.2017 11:20
Преступники пытались укатить чужую машину со стоянки 06.03.2017 15:10
Разгневанный мужчина сжёг жену 06.03.2017 10:42
26-летний мужчина насмерть отравился алкоголем 06.03.2017 09:51
Бывший чиновник заработал миллион на участках для погребения 03.03.2017 16:19
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: