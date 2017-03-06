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Преступники пытались укатить чужую машину со стоянки

06.03.2017 15:10 9 2423 Елена Французова
Преступники пытались укатить чужую машину со стоянки

В Обнинске задержаны двое мужчин - 24 и 26 лет. По версии оперативников, они пытались завладеть отечественной машиной, припаркованной на неохраняемой стоянке.

- Один из них разбил камнем стекло автомобиля и проник в салон. Другой в это время толкал машину, пытаясь выкатить её за пределы стоянки, - сообщает в понедельник, 6 марта, отдел МВД по Обнинску. - Обнаруженные в машине документы они выбросили в ближайший мусорный бак.

Однако свидетелями произошедшего стали прохожие, которые вызвали полицию. Сотрудники ППС задержали мужчин с поличным.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерно завладение автомобилем без цели хищения им грозит до 7 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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