Преступники пытались укатить чужую машину со стоянки

В Обнинске задержаны двое мужчин - 24 и 26 лет. По версии оперативников, они пытались завладеть отечественной машиной, припаркованной на неохраняемой стоянке.

- Один из них разбил камнем стекло автомобиля и проник в салон. Другой в это время толкал машину, пытаясь выкатить её за пределы стоянки, - сообщает в понедельник, 6 марта, отдел МВД по Обнинску. - Обнаруженные в машине документы они выбросили в ближайший мусорный бак.

Однако свидетелями произошедшего стали прохожие, которые вызвали полицию. Сотрудники ППС задержали мужчин с поличным.

Возбуждено уголовное дело. За неправомерно завладение автомобилем без цели хищения им грозит до 7 лет лишения свободы.