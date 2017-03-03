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Мигрант пытался дать взятку платьем женщине-полицейскому

03.03.2017 16:18 2 476 Оксана КОЛОСОВА
Мигрант пытался дать взятку платьем женщине-полицейскому

Этот инцидент произошёл в Барятинском районе. 52-летний мигрант, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, пытался уговорить сотрудницу полиции не проводить в отношении него проверку, результаты которой могли стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции».

- За положительное решение вопроса мужчина настойчиво предлагал должностному лицу денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей и пакет, в котором лежало женское платье, - сообщает в пятницу, 3 марта, пресс-служба областного УМВД. – Женщина, предупредив гражданина об уголовной ответственности за дачу взятки, отказалась от предложенных денег и подарка. Однако посетитель продолжил провоцировать сотрудницу полиции, положив деньги и пакет на её рабочий стол.

О происходящем женщине пришлось сообщить в дежурную часть. По данному факту проводится полицейская проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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Тэги: криминал

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