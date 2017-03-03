Бывший чиновник заработал миллион на участках для погребения

В Калужской области бывшему работнику одного из муниципальных эксплуатационных предприятий предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
- Обвиняемый предоставлял родственникам умерших недостоверные сведения о стоимости участков земли для погребения и ритуальных услуг на территории муниципального кладбища, озвучивая завышенные расценки, - сообщает пресс-служба областного УМВД в пятницу, 3 марта. – Разницу в стоимости бывший чиновник присваивал себе.
Злоумышленник проворачивал свои аферы в течение года, с февраля 2015-го по февраль 2016-го. Проверку в отношении него полиция стала проводить после того, как туда стали поступать жалобы от жителей района. В качестве потерпевших признаны 129 человек. Обвиняемый заработал на них 1 миллион 155 тысяч рублей.
Во время следствия мошенник находился под подпиской о невыезде. На его имущество был наложен арест. Как нам сообщили в полиции, аферист стал погашать нанесённый им материальный ущерб.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
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