Бывший чиновник заработал миллион на участках для погребения

В Калужской области бывшему работнику одного из муниципальных эксплуатационных предприятий предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

- Обвиняемый предоставлял родственникам умерших недостоверные сведения о стоимости участков земли для погребения и ритуальных услуг на территории муниципального кладбища, озвучивая завышенные расценки, - сообщает пресс-служба областного УМВД в пятницу, 3 марта. – Разницу в стоимости бывший чиновник присваивал себе.

Злоумышленник проворачивал свои аферы в течение года, с февраля 2015-го по февраль 2016-го. Проверку в отношении него полиция стала проводить после того, как туда стали поступать жалобы от жителей района. В качестве потерпевших признаны 129 человек. Обвиняемый заработал на них 1 миллион 155 тысяч рублей.

Во время следствия мошенник находился под подпиской о невыезде. На его имущество был наложен арест. Как нам сообщили в полиции, аферист стал погашать нанесённый им материальный ущерб.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.