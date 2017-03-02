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85-летняя бабушка несколько месяцев готовилась к ограблению ячейки в магазине

02.03.2017 16:46 12 2913 Алёна Павлова
85-летняя бабушка несколько месяцев готовилась к ограблению ячейки в магазине

85-летняя пенсионерка украла пакет с вещами, оставленный в камере хранения калужского магазина другой покупательницей. Как выяснили полицейские, пожилая женщина находилась в торговом зале и заметила, как покупательница оставила довольно объемный пакет в ячейке.

- Убедившись, что ее никто не видит, злоумышленница путем подбора ключа открыла данную ячейку и похитила пакет, - сообщила в четверг, 2 марта, пресс-служба управления МВД Калуги. - Краденые вещи она переложила в принадлежащую ей хозяйственную сумку, которую она ненадолго оставила в соседней ячейке.

К ограблению бабушка готовилась заранее. Она несколько месяцев тайком уносила ключи от ячеек в камере хранения магазина и, когда представился случай, смогла легко открыть ячейку.

Не учла старушка-разбойница только видеокамеры, при просмотре которых полицейские и вычислили похитительницу.

Украденные вещи у пенсионерки изъяли. По статье «Кража» ей грозит до 5 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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