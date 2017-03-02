Организаторов подпольных казино поймали в Калуге

Калужские следователи в четверг, 2 марта, сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении 12 человек, которых подозревают в организации в нашем городе подпольных игровых клубов.

По версии следствия, в начале 2015 года 41-летний житель Калуги организовал незаконное проведение азартных игр с использованием игровых автоматов.

- Более 50 автоматов он разместил в трех арендованных помещениях, - говорят в региональном управлении Следственного комитета. - В игорных помещениях были установлены металлические двери с замками.

Заведения проработали больше года. За это время они принесли злоумышленникам около 11 миллионов рублей, говорят в СК.

Обнаружили подпольные казино сотрудники полиции. Всего подозреваемыми по делу проходят 5 мужчин и 7 женщин. Им от 25 до 53 лет. Обвинения предъявлены по статьям «Незаконные организация и проведения азартных игр» и «Создание и участие в преступном сообществе и руководство его деятельностью».

Расследование сейчас продолжается.