Организаторов подпольных казино поймали в Калуге

Калужские следователи в четверг, 2 марта, сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении 12 человек, которых подозревают в организации в нашем городе подпольных игровых клубов.
По версии следствия, в начале 2015 года 41-летний житель Калуги организовал незаконное проведение азартных игр с использованием игровых автоматов.
- Более 50 автоматов он разместил в трех арендованных помещениях, - говорят в региональном управлении Следственного комитета. - В игорных помещениях были установлены металлические двери с замками.
Заведения проработали больше года. За это время они принесли злоумышленникам около 11 миллионов рублей, говорят в СК.
Обнаружили подпольные казино сотрудники полиции. Всего подозреваемыми по делу проходят 5 мужчин и 7 женщин. Им от 25 до 53 лет. Обвинения предъявлены по статьям «Незаконные организация и проведения азартных игр» и «Создание и участие в преступном сообществе и руководство его деятельностью».
Расследование сейчас продолжается.
|
Барыга торговал отравленным коньяком - умерли двое 02.03.2017 14:43
Пьяная месть: 28-летнему мужчине проткнули глаз 02.03.2017 08:21
Труп женщины нашли рядом с Киевской трассой 01.03.2017 09:00
Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке 28.02.2017 17:03
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: