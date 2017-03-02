Пьяная месть: 28-летнему мужчине проткнули глаз

42-летнего жителя Белоусово обвиняют в покушении на жизнь 28-летнего мужчины.
По версии следствия, 16 января 2017 года неоднократно судимый 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому в село Совхоз Победа. Он решил с ним разобраться. Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, 28-летний мужчина когда-то выставил из своего дома дядю обвиняемого. Разговор перерос в ссору. Во время конфликта 42-летний мужчина схватил нож и ударил им 28-летнего знакомого в правый глаз.
Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не вмешалась находящаяся в доме женщина. Кем она приходится покалеченному мужчине, в СК не уточняют.
В результате полученного ранения 28-летний мужчина перестал видеть правым глазом.
Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.
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