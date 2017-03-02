Главная > Новости > Криминал

Пьяная месть: 28-летнему мужчине проткнули глаз

02.03.2017 08:21 2 2031 Елена Французова
Пьяная месть: 28-летнему мужчине проткнули глаз

42-летнего жителя Белоусово обвиняют в покушении на жизнь 28-летнего мужчины.

По версии следствия, 16 января 2017 года неоднократно судимый 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему знакомому в село Совхоз Победа. Он решил с ним разобраться. Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, 28-летний мужчина когда-то выставил из своего дома дядю обвиняемого. Разговор перерос в ссору. Во время конфликта 42-летний мужчина схватил нож и ударил им 28-летнего знакомого в правый глаз.

Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не вмешалась находящаяся в доме женщина. Кем она приходится покалеченному мужчине, в СК не уточняют.

В результате полученного ранения 28-летний мужчина перестал видеть правым глазом.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Труп женщины нашли рядом с Киевской трассой 01.03.2017 09:00

Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке 28.02.2017 17:03

Полицейские прострелили грабителю ногу 28.02.2017 12:53

Тело бездомного нашли в калужской квартире 27.02.2017 16:39

Трое мужчин подвозили девушку и надругались над ней в машине 27.02.2017 15:46

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 05 марта, 17:00
Сказочный балет "Белоснежка и 7 гномов"
Арена КТЗ, ДК
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 22 марта, 19:00
Конкурс "Сладкая женщина"
Акула, ресторан
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 04 марта, 10:30
Мастер-класс "Открытка к 8 марта"
Дом мастеров
сб 04 марта, 12:00
Мастер-класс по плетению из лозы
Дом мастеров
сб 04 марта, 15:00
Занятие по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 04 марта, 16:30
Мастер-класс "Цветок из шерсти"
Дом мастеров

Концерты

чт 02 марта, 19:00
Концерт группы "Звери"
Арена КТЗ, ДК
пт 03 марта, 19:00
Концерт Виктора Королёва. "55!"
Арена КТЗ, ДК
чт 02 марта, 19:00
Концерт группы Jazzatov Band
Дом музыки
пт 03 марта, 19:00
Концерт "Табор возвращается"
Филармония

Кино

Логан
Золото
Защитники
Зверопой
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка финансирует аграриев по новой программе льготного кредитования

Вчера 09:31
Новости компаний

Калужским компаниям рассказали про HR-бренды

Носить с собой банк – это так легко!

Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми

В 2016 году филиал «Калугаэнерго» выполнил техприсоединение электроустановок 7879 потребителей

Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Поют коты

Viktorch1311 Сегодня 10:42

ЧК - Опять Шкода

Viktorch1311 27 фев 2017 09:18

Блог Amonra - Эротика

Amonra 23 фев 2017 07:50

Артем Летний's блог - Никто не знает

Артем Летний 22 фев 2017 19:56