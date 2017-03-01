Труп женщины нашли рядом с Киевской трассой

Калужские следователи во вторник, 1 марта, попросили жителей региона помочь опознать погибшую женщину. Её тело нашли в лесу в районе 172 километра Киевской трассы летом 2016 года.

- Давность захоронения может составлять от одного до пяти лет, - говорят следователи. - Останки принадлежат лицу женского пола, европеоидной расы, в наиболее вероятном биологическом возрасте от 25 до 40 лет. Экспертом выполнена реконструкция лица погибшей.

Если вы что либо знаете об этой женщине, обращайтесь по телефонам Следственного комитета 8-920-895-48-02 или 50-27-32.