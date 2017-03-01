Труп женщины нашли рядом с Киевской трассой

Калужские следователи во вторник, 1 марта, попросили жителей региона помочь опознать погибшую женщину. Её тело нашли в лесу в районе 172 километра Киевской трассы летом 2016 года.
- Давность захоронения может составлять от одного до пяти лет, - говорят следователи. - Останки принадлежат лицу женского пола, европеоидной расы, в наиболее вероятном биологическом возрасте от 25 до 40 лет. Экспертом выполнена реконструкция лица погибшей.
Если вы что либо знаете об этой женщине, обращайтесь по телефонам Следственного комитета 8-920-895-48-02 или 50-27-32.
|
Опознано тело расчленённого мужчины, найденное в бочке 28.02.2017 17:03
Полицейские прострелили грабителю ногу 28.02.2017 12:53
Тело бездомного нашли в калужской квартире 27.02.2017 16:39
Трое мужчин подвозили девушку и надругались над ней в машине 27.02.2017 15:46
Вынесен приговор женщине, убившей почтальона 22.02.2017 12:26
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: