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Полицейские прострелили грабителю ногу

28.02.2017 12:53 2 132 Оксана КОЛОСОВА
Полицейские прострелили грабителю ногу

25-летнего жителя посёлка Полотняный Завод Дзержинского района подозревают в совершении разбоя. Жертвой злоумышленника едва не стала сотрудница одной из местных АЗС.

- Мужчине понадобился банкомат, чтобы снять денежные средства со своей карты, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области во вторник, 28 февраля. – Ради этого он и приехал со своим товарищем на заправку. Однако из-за технического сбоя воспользоваться данной услугой ему не удалось. Мужчину это возмутило. Он направился к кассиру, требуя отдать необходимые ему 12 тысяч рублей. При этом злоумышленник угрожал женщине ножом.  

Впрочем, работница АЗС оказалась не робкого десятка. Она не только пыталась сопротивляться, но и сумела нажать тревожную кнопку. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Они задержали приятеля подозреваемого. Сам же злодей пустился в бега. Однако далеко убежать ему не удалось, поскольку на подмогу охранникам вскоре прибыли полицейские.

- Осознав, что силы не равны, он решился на крайние меры – пошел с ножом на стража порядка, - сообщают в региональном УМВД. – На все требования представителей правоохранительных органов мужчина показательно демонстрировал нож и угрожал убийством. Когда расстояние сократилось практически до минимального, участковый уполномоченный полиции, сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, вынужден был применить табельное оружие. Получив ранение ноги, злоумышленник сдался полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Кстати, подозреваемый уже имеет судимость за совершение аналогичных преступлений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы минимум. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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Тэги: криминал

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