Тело бездомного нашли в калужской квартире

В конце минувшей недели в одном из домов на переулке Врубовом в Калуге нашли тело 43-летнего бездомного. В понедельник, 27 февраля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, погибший находился в компании нескольких человек, вместе с которыми употреблял спиртное. Произошёл конфликт, и погибшего избили. Он скончался на месте.

Двое собутыльников бездомного задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.