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Тело бездомного нашли в калужской квартире

27.02.2017 16:39 1 1492 Дмитрий Ивьев
Тело бездомного нашли в калужской квартире

В конце минувшей недели в одном из домов на переулке Врубовом в Калуге нашли тело 43-летнего бездомного. В понедельник, 27 февраля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, погибший находился в компании нескольких человек, вместе с которыми употреблял спиртное. Произошёл конфликт, и погибшего избили. Он скончался на месте.

Двое собутыльников бездомного задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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