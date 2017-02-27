Тело бездомного нашли в калужской квартире

В конце минувшей недели в одном из домов на переулке Врубовом в Калуге нашли тело 43-летнего бездомного. В понедельник, 27 февраля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, погибший находился в компании нескольких человек, вместе с которыми употреблял спиртное. Произошёл конфликт, и погибшего избили. Он скончался на месте.
Двое собутыльников бездомного задержаны. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы.
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