Трое мужчин подвозили девушку и надругались над ней в машине

В Обнинске 19 февраля трое мужчин надругались над 25-летней девушкой. Уголовное дело возбуждено по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц», сообщили нам в понедельник, 27 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемым 20, 21 и 31 год. Двое из них приехали в наукоград из Владимирской области, один - из Нижегородской.

- Трое мужчин подвозили девушку с дискотеки и в машине совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - озвучили предварительную версию в СК. - Подозрительная машина была остановлена инспекторами ДПС, которые задержали злоумышленников.

УМВД по Калужской области подробнее рассказало о моменте задержания подозреваемых:

- Двигавшийся по проспекту Маркса автомобиль имел сильные загрязнения и нечитаемые государственные номера, - пояснили в полиции. - Инспектор ДПС предпринял попытку остановить транспортное средство для проверки документов, однако водитель проигнорировал законные требования сотрудника и продолжил движение, но не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень. Приблизившись к машине, заглохшей на обочине дороги, полицейские заметили, что водительское место пустует. Как выяснилось позже, гражданин, находившийся за рулем, успел пересесть на переднее пассажирское сиденье. На заднем сиденье инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили еще двух мужчин и заплаканную, со следами крови на лице, женщину. Одежда на ней частично отсутствовала. Увидев сотрудников полиции, пассажирка попросила их о помощи, пояснив, что ее изнасиловали.

Расследование по этому делу сейчас продолжается. Виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.