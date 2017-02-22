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Вынесен приговор женщине, убившей почтальона

22.02.2017 12:26 8 1227 Елена Французова
Вынесен приговор женщине, убившей почтальона

Как мы писали, в начале августа в Кирове на берегу реки Песочня обнаружили тело 64-летней женщины – местного почтальона. Имевшиеся при ней деньги - более 300 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий, пропали. Вскоре удалось задержать убийцу. Ею оказалась 32-летняя женщина, работавшая таксисткой. Во вторник, 21 февраля, ей вынесли приговор. Она признана виновной в совершении кражи, покушения на грабеж, а также в разбойном нападении и убийстве.   

- Установлено, что в ночь со 2 на 3 июня, взломав замки на дверях отделения почтовой связи в Кирове, она проникла в помещение и похитила 1000 рублей и товары на сумму около 3 тысяч рублей, - сообщает в среду, 22 февраля, областная прокуратура.

Заведующая почтовым отделением была тётей преступницы.

- Через несколько дней женщина решила украсть деньги у почтальона, - продолжают в прокуратуре. -  Надев камуфлированную одежду с капюшоном и очки, она следила за перемещением почтальона по городу. На одной из улиц на окраине подошла к почтальону сзади, прижала к себе и закрыла рот рукой. Однако почтальон вырвалась и закричала, а пенсионерка, около дома которой произошло нападение, бросилась на нападавшую с палкой.

Тогда женщине удалось скрыться. Позже выяснилось, что с этим почтальоном она была знакома – учились в одной школе.

На этом кировчанка не успокоилась. Она купила электрошокер и стала следить уже за другим знакомым почтальоном. Пожилая женщина жила с ней на одной улице.

- 6 августа, дождавшись, когда почтальон выйдет с деньгами из здания почты, предложила подвезти. В районе Кировского завода под предлогом неисправности она остановила автомашину, нанесла почтальону несколько ударов током с помощью электрошокового устройства, а затем задушила руками и веревкой. После этого отвезла убитую в лес, где выбросила из машины, а из ее сумки забрала деньги, - добавляют в прокуратуре.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Недалеко от трупа был найден электрошокер с ценником. В магазине удалось узнать, кто его купил.

Приняв во внимание активное способствование осужденной раскрытию и расследованию преступлений и другие смягчающие обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде 12  лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год  6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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Тэги: криминал

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